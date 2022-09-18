Şehir merkezinden tarih fışkırıyor! Kanatlı Eros figürü gün yüzüne çıkarıldı
Sinop'ta 2 bin 300 yıllık Balatlar Yapı Topluluğu'nda süren kazı çalışmalarında Helenistik döneme ait ''Kanatlı Eros figürü'' gün yüzüne çıkarıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle 13 yıl önce başlatılan, kent merkezindeki 2 bin 300 yıllık tarihe sahip Balatlar Yapı Topluluğu'ndaki kazı çalışmaları devam ediyor.
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gülgün Köroğlu’nun başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında bugüne kadar binlerce eser ve 7'nci yüzyıla ait mezar odaları ortaya çıkarıldı.
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Daha önceki kazılarda 5’inci ve 6'ncı yüzyıllar arasında tarihlenen Gaziantep ve Antakya Zeugma Antik Kenti’ndekilere benzer mozaikler bulundu, Bizans dönemine ait mozaikler de gün yüzüne çıkarıldı.
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Sürdürülen kazılarda son olarak Helenistik döneme ait ‘Kanatlı Eros Figürü’ ve dalgalı motifler ortaya çıkarıldı.
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