  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Şehir merkezinden tarih fışkırıyor! Kanatlı Eros figürü gün yüzüne çıkarıldı

Şehir merkezinden tarih fışkırıyor! Kanatlı Eros figürü gün yüzüne çıkarıldı

Sinop'ta 2 bin 300 yıllık Balatlar Yapı Topluluğu'nda süren kazı çalışmalarında Helenistik döneme ait ''Kanatlı Eros figürü'' gün yüzüne çıkarıldı.

Şehir merkezinden tarih fışkırıyor! Kanatlı Eros figürü gün yüzüne çıkarıldı - Resim: 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle 13 yıl önce başlatılan, kent merkezindeki 2 bin 300 yıllık tarihe sahip Balatlar Yapı Topluluğu'ndaki kazı çalışmaları devam ediyor.

1 / 9
Şehir merkezinden tarih fışkırıyor! Kanatlı Eros figürü gün yüzüne çıkarıldı - Resim: 2

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gülgün Köroğlu’nun başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında bugüne kadar binlerce eser ve 7'nci yüzyıla ait mezar odaları ortaya çıkarıldı.

2 / 9
Şehir merkezinden tarih fışkırıyor! Kanatlı Eros figürü gün yüzüne çıkarıldı - Resim: 3

Daha önceki kazılarda 5’inci ve 6'ncı yüzyıllar arasında tarihlenen Gaziantep ve Antakya Zeugma Antik Kenti’ndekilere benzer mozaikler bulundu, Bizans dönemine ait mozaikler de gün yüzüne çıkarıldı.

3 / 9
Şehir merkezinden tarih fışkırıyor! Kanatlı Eros figürü gün yüzüne çıkarıldı - Resim: 4

Sürdürülen kazılarda son olarak Helenistik döneme ait ‘Kanatlı Eros Figürü’ ve dalgalı motifler ortaya çıkarıldı.

4 / 9