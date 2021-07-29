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  4. Şehir merkezine inen ayılar böyle görüntülendi

Şehir merkezine inen ayılar böyle görüntülendi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde aç kalan bozayılar, ilçe mezbahanesine kadar inerek çöpten yiyecek aradı. O anlar kameraya yansıdı.

Tunceli'nin Pülümür anne ve yavru bozayı, açlıklarını gidermek için ilçe merkezinde bulunan mezbahaneye kadar indi.

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Ayılar, mezbahanenin konteynerinden hayvan sakatatları ile iç organlarını yedi.

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Uzun süre karınlarını doyurmakla uğraşan ayılar, daha sonra ilçe merkezinden ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

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