Şehir merkezine inen ayılar böyle görüntülendi
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde aç kalan bozayılar, ilçe mezbahanesine kadar inerek çöpten yiyecek aradı. O anlar kameraya yansıdı.
Tunceli'nin Pülümür anne ve yavru bozayı, açlıklarını gidermek için ilçe merkezinde bulunan mezbahaneye kadar indi.
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Ayılar, mezbahanenin konteynerinden hayvan sakatatları ile iç organlarını yedi.
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Uzun süre karınlarını doyurmakla uğraşan ayılar, daha sonra ilçe merkezinden ormanlık alana giderek gözden kayboldu.
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