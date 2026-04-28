Şehir merkezine inen domuz dehşet saçtı: Yaralılar var!
Batman'da şehir merkezine inen yaban domuzu, vatandaşlara saldırdı. Olayda 3 kişi yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, dün saat 23.30 sıralarında şehir merkezinde meydana geldi. Dağlık alanlardan kent merkezine indiği tahmin edilen bir yaban domuzu, sokaklarda dolaşarak karşısına çıkan vatandaşlara saldırdı.
Turgut Özal Bulvarı ve çevresinde görülen yaban domuzu, farklı noktalarda 3 kişiyi hedef alarak yaraladı. Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda, yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yaban domuzunun yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa hızla çarptığı görülüyor.
Yaban domuzu, bir süre sonra gözden uzaklaştı
