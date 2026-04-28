  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Şehir merkezine inen domuz dehşet saçtı: Yaralılar var!

Batman'da şehir merkezine inen yaban domuzu, vatandaşlara saldırdı. Olayda 3 kişi yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Şehir merkezine inen domuz dehşet saçtı: Yaralılar var! - Resim: 1

Olay, dün saat 23.30 sıralarında şehir merkezinde meydana geldi. Dağlık alanlardan kent merkezine indiği tahmin edilen bir yaban domuzu, sokaklarda dolaşarak karşısına çıkan vatandaşlara saldırdı.

1 / 9
Şehir merkezine inen domuz dehşet saçtı: Yaralılar var! - Resim: 2

Turgut Özal Bulvarı ve çevresinde görülen yaban domuzu, farklı noktalarda 3 kişiyi hedef alarak yaraladı. Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda, yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

2 / 9
Şehir merkezine inen domuz dehşet saçtı: Yaralılar var! - Resim: 3

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yaban domuzunun yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa hızla çarptığı görülüyor.

3 / 9
Şehir merkezine inen domuz dehşet saçtı: Yaralılar var! - Resim: 4

Yaban domuzu, bir süre sonra gözden uzaklaştı

4 / 9