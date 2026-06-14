Şehir teröristleri bir kadının evini bastı! Silahlar patladı, mahalle savaş alanına döndü

P.A.'nın herhangi bir resmi şikayeti bulunmamasına rağmen, kiracı N.K., mülk sahibi kadının şahsi cep telefonu numarasını rızası dışında Y.A. ile paylaştı. Bu numara üzerinden kadını arayan Y.A., daha sonra beraberindeki bir grupla P.A.'nın evinin önüne giderek sözlü tacizde bulundu.