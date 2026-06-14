Şehir teröristleri bir kadının evini bastı! Silahlar patladı, mahalle savaş alanına döndü
İzmir'in Bornova ilçesinde, zabıta denetimi sonrası başlayan asılsız şikayet tartışması silahlı arbedeye dönüştü. Bir kiracının, mülk sahibi kadının telefon numarasını izinsiz şekilde hedef göstererek diğer esnafa vermesiyle büyüyen olayda, kadının nişanlısı havaya ateş açtı.
İzmir'in Bornova ilçesinde, belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin bir denetimin ardından ortaya atılan asılsız iddialar ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşılması, sokak ortasında silahlı bir arbedeye dönüştü.
Atatürk Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde perşembe akşamı meydana gelen olay, bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olayın fitili, bölgedeki bir esnafa uygulanan yasal işlem sonrası atılan asılsız bir iddiayla ateşlendi.
Bornova Belediyesi zabıta ekipleri, cadde üzerinde faaliyet gösteren Y.A.’ya ait kokoreççi dükkanında yaptıkları denetimde usulsüzlük tespit ederek yasal işlem uyguladı. Bu işlemin ardından, aynı caddede market işleten kiracı N.K., kokoreççi Y.A.'nın yanına giderek denetimin mülk sahibi P.A.'nın şikayeti üzerine yapıldığını öne sürdü.
P.A.'nın herhangi bir resmi şikayeti bulunmamasına rağmen, kiracı N.K., mülk sahibi kadının şahsi cep telefonu numarasını rızası dışında Y.A. ile paylaştı. Bu numara üzerinden kadını arayan Y.A., daha sonra beraberindeki bir grupla P.A.'nın evinin önüne giderek sözlü tacizde bulundu.