Şehirlerarası otobüs terminalinde kıyamet koptu! Tekme tokat birbirlerine girdiler!
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, peronlar bölgesinde başlayan sözlü tartışma kısa sürede meydan kavgasına dönüştü. Bir yolcu ile otobüs şoförü arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan arbede, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı. Diğer yolcuların korku dolu gözlerle izlediği o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yolcu ile otobüs şoförü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, terminalde henüz bilinmeyen bir nedenle yolcu ile otobüs şoförü arasında sözlü tartışma başladı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine saldırmasıyla kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşlar kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken, yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
