Şehirli terörist seyir halindeki araçtan peş peşe böyle ateş açtı

Şüphelinin ateş açtığı o anları ise arka koltukta oturan arkadaşı kayda alıp sosyal medyada yayınladı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, görüntülerdeki şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kimlik tespiti ve aracın plakasının belirlenmesi için güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.