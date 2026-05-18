Şehit ailelerinin kaldığı otelde büyük panik! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı!
Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesinde, Edirne'den geziye gelen ve çoğunluğunu şehit ailelerinin oluşturduğu 42 kişilik kafile, konakladıkları otelde karbonmonoksit gazından zehirlendi. 4'ü çocuk 42 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA/DHA
Karabük'ün turizm merkezi Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren bir zehirlenme vakası yaşandı.
Edirne'den bölgeye kültürel bir gezi amacıyla gelen ve ağırlıklı olarak şehit aileleri ile yakınlarından oluşan 42 kişi, konakladıkları otelde yaşanan karbonmonoksit gazı sızıntısına maruz kaldı.
AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin anında müdahalesiyle otel hızla tahliye edilirken; 4'ü çocuk toplam 42 kişi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Karabük Valisi Oktay Çağatay, hastanede tedaviye alınan kişileri ziyaret etti.
