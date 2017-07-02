Şehit askerlerin kayıp silahları bulundu

Çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Hamdi Karagöz, Jandarma Komando Er Muhammed Ali Sarı ve Jandarma Komando Er Doğan Kaya'yı şehit ederek 2 askeri de yaralayan teröristler, askerlerin silahlarını alarak takviye birlikler gidene kadar ormanlık alana kaçıp izini kaybettirdi.