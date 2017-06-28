Şehit Astsubay Ağıl'ı binlerce kişi uğurladı

'SENİ ALSINLAR, BENİ KOYSUNLAR'



Şehidin cenazesi Turhal ilçe merkezindeki Fatih Mahallesi, Torunoğlu Sokak'ta bulunan baba ocağına getirildi. Burada şehit Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl için helallık alınırken, anne ve babası Sevim-Mustafa Ağıl tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. Evlerinin Bodrum katına alınan şehit Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl’ın cenazesi, tabutu açılarak ailesine gösterildi. Şehit Ağıl’ın kız kardeşi Şengül Enli bu sırada, ''Buralarda yatamaz, benim ciğerim yanıyor'' diyerek ağladı.