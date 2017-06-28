Şehit Astsubay Ağıl'ı binlerce kişi uğurladı
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl'ın cenazesi Tokat'ta toprağa verildi.
Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 35 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl, memleketi Tokat'ın Turhal İlçesi'nde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan evlerinin bodrum katına alınan şehit Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl’ın cenazesi, tabutu açılarak ailesine gösterildi.
Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından Jandarma Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl’ın cenazesi askeri uçak ile Tokat Havalimanı'na getirildi. Cenazeyi burada Tokat Valisi Cevdet Can ile birlikte il protokolü, şehidin anne ve babası Sevim-Mustafa Ağıl, eşi Nermin Ağıl, kız kardeşi Şengül Enli, Vatandaşlar karşıladı.
Aynı ilde görev yapan şehidin kardeşi Jandarma Astsubay Şaban Ağıl ise cenazeyle birlikte aynı uçakta kente geldi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi silah arkadaşları tarafından askeri uçaktan alınarak, Turhal Belediyesi'ne ait cenaze aracına taşındı. Bu sırada baba Mustafa Ağlı, ''Vatan bölünmez. Bayrak inmez. Kahrolsun PKK'' şeklinde sözler sarf etti.
'SENİ ALSINLAR, BENİ KOYSUNLAR'
Şehidin cenazesi Turhal ilçe merkezindeki Fatih Mahallesi, Torunoğlu Sokak'ta bulunan baba ocağına getirildi. Burada şehit Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl için helallık alınırken, anne ve babası Sevim-Mustafa Ağıl tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. Evlerinin Bodrum katına alınan şehit Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl’ın cenazesi, tabutu açılarak ailesine gösterildi. Şehit Ağıl’ın kız kardeşi Şengül Enli bu sırada, ''Buralarda yatamaz, benim ciğerim yanıyor'' diyerek ağladı.