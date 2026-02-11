Şehit babasına hakaret edip, saldırmış, bir de pişkinlik yapmıştı; silahlı saldırıya uğradı

Sivas kent merkezinde Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde meydana gelen olayda, aralarında şehit babası K.K.’ın da bulunduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan sürücü M.B., 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde yolcuların tepkisiyle karşılaşmış, yolcuların üzerine yürüyen sürücü, şehit babası K.K.’a yasal hakkını kullanıp otobüse ücretsiz bindiği için "dilenci" diyerek hakaret edip, darbetmeye kalkmıştı.