  4. Şehit babasına hakaret edip, saldırmış, bir de pişkinlik yapmıştı; silahlı saldırıya uğradı!

Sivas’ta şehit babasına ücretsiz ulaşım hakkı nedeniyle hakaret edip darbetmeye çalışan özel halk otobüsü şoförü, olaydan aylar sonra silahla vurularak yaralandı.

Kaynak: İHA
Sivas'ta yasal hakkını kullanarak otobüse ücretsiz binen şehit babasına "dilenci" diye hakaret edip darbetmeye çalışan özel halk otobüsü şoförü, bacağından vuruldu.

Sivas kent merkezinde Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde meydana gelen olayda, aralarında şehit babası K.K.’ın da bulunduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan sürücü M.B., 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde yolcuların tepkisiyle karşılaşmış, yolcuların üzerine yürüyen sürücü, şehit babası K.K.’a yasal hakkını kullanıp otobüse ücretsiz bindiği için "dilenci" diyerek hakaret edip, darbetmeye kalkmıştı. 

Büyük tepkiye neden olan görüntüler sonrası sürücü görevden alınmış, 3 ay hak mahrumiyeti verilmişti.

Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan sürücü, adliyeye sevk edildiği sırada "Şuradan da çekin" diyerek pişkinlik yapmıştı.

