Şehit babasının aracını kundakladılar
Salıpazarı ilçesinde şehit özel harekat polisi Mesut Yılmaz'ın babası Mehmet Yılmaz'ın aracı, kundaklama sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 01.00 sıralarında, Fındıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Şehit Özel Harekat polis memuru Mesut Yılmaz’ın babası Mehmet Yılmaz ve eşi Hatun Yılmaz’ın yaşadığı evin bahçesinde bulunan hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
1 / 3
İhbarla adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede söndürüldü. Can kaybı yaşanmazken, araç ise kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kundaklanma şüphesiyle inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
2 / 3
3 / 3