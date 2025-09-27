Şehit babasının aracını kundakladılar

İhbarla adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede söndürüldü. Can kaybı yaşanmazken, araç ise kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kundaklanma şüphesiyle inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)