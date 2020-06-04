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  3. 04 Haziran 2020 09:05

Şehit Celal Özcan'ın babasının vasiyeti

Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın babası Tuncer Özcan, küçük oğluna ağabeyinin kaldığı yerden devam etmesi için vasiyet ettiğini bildirdi.

Şehit Celal Özcan'ın babasının vasiyeti

Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın babası Tuncer Özcan, küçük oğluna ağabeyinin kaldığı yerden devam etmesi için vasiyet ettiğini bildirdi.

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Şehit Celal Özcan'ın babasının vasiyeti

Antalya'daki evinde taziyeleri kabul eden şehit babası Tuncer Özcan, oğlunun küçüklüğünden bu yana askerliğe hevesli olduğunu, üniversiteyi bitirdikten sonra kazandığı sınavla astsubaylığa adım attığını söyledi.

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Şehit Celal Özcan'ın babasının vasiyeti

Foça'daki komando eğitiminin ardından da ilk görev yeri Siirt'e atandığını aktaran Özcan, oğlunun eğitimin sonunda, "Türkiye'de görev olarak en zor bölgeyi istiyorum.

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Şehit Celal Özcan'ın babasının vasiyeti

Özel birlikleri ya da komandoyu istiyorum." diye yazılı dilekçe verdiğini dile getirdi.

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