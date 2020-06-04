Şehit Celal Özcan'ın babasının vasiyeti
Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın babası Tuncer Özcan, küçük oğluna ağabeyinin kaldığı yerden devam etmesi için vasiyet ettiğini bildirdi.
Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın babası Tuncer Özcan, küçük oğluna ağabeyinin kaldığı yerden devam etmesi için vasiyet ettiğini bildirdi.
Antalya'daki evinde taziyeleri kabul eden şehit babası Tuncer Özcan, oğlunun küçüklüğünden bu yana askerliğe hevesli olduğunu, üniversiteyi bitirdikten sonra kazandığı sınavla astsubaylığa adım attığını söyledi.
Foça'daki komando eğitiminin ardından da ilk görev yeri Siirt'e atandığını aktaran Özcan, oğlunun eğitimin sonunda, "Türkiye'de görev olarak en zor bölgeyi istiyorum.