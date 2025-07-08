Şehit cenazesinde böyle haykırdı: ''Burada AK Partili kimseyi istemiyorum''

ŞEHİT YAKINI İSYAN ETTİ

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; şehit Üzüm’ün yakınları cenaze töreninde ayakta durmakta zorluk çekti. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, tören sırasında başsağlığı dileğinde bulunmak üzere şehit ablasının yanına gitti. Bir hayli üzgün ve öfkeli olduğu gözlenen şehit ablası, AK Partililer başta olmak üzere siyasi isimlere sert sözlerle çıkıştı.