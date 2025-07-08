Şehit cenazesinde böyle haykırdı: ''Burada AK Partili kimseyi istemiyorum''
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm, Kayseri'de toprağa verildi. Şehidin ablası cenazede, ''Burada AK Partili kimseyi istemiyorum'' diyerek isyan etti.
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından zehirlenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm için Sarız ilçesinde tören düzenlendi. Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehit Üzüm'ün cenazesi İncedere köyünde toprağa verildi.
Cenaze törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Vali Gökmen Çiçek, AK Milletvekilleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kurum kuruluş müdürleri, ilçe belediye başkanları, STK ve siyasi parti temsilcileri, Üzüm'ün ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bakan Göktaş, şehit Üzüm'ün oğluna sarılarak başsağlığı diledi. Şehit Üzüm'ün yakınları, Türk Bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı döktü.
ŞEHİT YAKINI İSYAN ETTİ
Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; şehit Üzüm’ün yakınları cenaze töreninde ayakta durmakta zorluk çekti. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, tören sırasında başsağlığı dileğinde bulunmak üzere şehit ablasının yanına gitti. Bir hayli üzgün ve öfkeli olduğu gözlenen şehit ablası, AK Partililer başta olmak üzere siyasi isimlere sert sözlerle çıkıştı.