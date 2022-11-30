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Şehit cenazesinde yürekleri yakan an

Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in cenazesi helallik alınmak üzere Arnavutköy’de bulunan baba ocağına getirildi. Şehidin annesi oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Tabutun başında ağlayan bir askerin gözyaşını vatandaş sildi.

Şehit cenazesinde yürekleri yakan an - Resim: 1

Pençe Kılıç Operasyonu bölgesinde girdiği çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in cenazesi İstanbul Arnavutköy'de bulunana baba ocağına helallik alınmak üzere getirildi. 

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Şehit cenazesinde yürekleri yakan an - Resim: 2

Yiğit'in cenazesinin getirildiği baba evine çok sayıda yakını da geldi. Şehidin baba ocağı ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

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Şehit cenazesinde yürekleri yakan an - Resim: 3

Şehidin Türk Bayrağına sarılı cenazesi askeri konvoyla baba ocağına getirildi. Şehidin annesi oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşlarına boğuldu. 

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Şehit cenazesinde yürekleri yakan an - Resim: 4

Şehidin nişanlısı da tabutun yanına gelip göz yaşı döktü. 

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