Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz toprağa verildi

Törende konuşan Bakan İsmet Yılmaz, milletin birliğini ve geleceğini hedef alan bu alçakça saldırıların asla amacına ulaşamayacağını, terörün döktüğü kanda boğulacağını ve Necmettin Yılmaz’ın hesabının mutlaka sorulacağını söyledi. Terörün Türkiye’de hiçbir zaman kazanamayacağını ve kaybetmeye mahkum olduğunu kaydeden Bakan Yılmaz, “Ülkemizi bölemeyecekler, bayrağımızı indiremeyecekler. Eğitim ailemizi milletine hizmet yolundan bir adım geriye adım attıramayacaklar. Hepimizi derin bir acıya boğan, eğitime ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine yapılan bu terör saldırısını lanetliyor, şehit öğretmenimize Allah’tan rahmet, ailesi ve Milli Eğitim camiasına başsağlığı diliyorum. Bu millet kendisi için çalışanları unutmaz. Eksik bıraktıklarını yeni öğretmenler de yapmaya devam edecek. Milli eğitim meşalesi sönmeyecek, bayrağı düşmeyecek, elden ele aktarılacak ve ülkemizin aydınlık yarınlarına olan inancımız hiçbir zaman eksilmeyecek. 80 milyon birlik ve kardeşlik içerisinde ülkemizin yarını daha iyi daha güzel yapmak adına durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edecek. Bizim şehitlerimize olan borcumuz da budur. Öğretmenimizin anısını yaşatacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi.



