Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı

ŞEHİT POLİS ARSLAN, UĞURLANDI Şehit polis memuru Atakan Arslan için memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin eşi Gözde, babası Ali ve annesi Şükran Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Albay Recep Ali Üstün, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, askeri ve polis erkanı, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede, salgın tedbirleri kapsamında, sosyal mesafede saf tutulması için alandaki zemin işaretlendi.