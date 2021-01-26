Şehit polisin kızı Adana'nın ilk kadın ilçe emniyet müdürü oldu

''TEŞKİLATTAKİ KADIN SAYISI ARTMALI''

Şeker, “Bana güvenip, başarılı olacağıma inanarak beni bu göreve getiren, Adana Emniyet Müdürümüz Doğan İnci’ye teşekkür ediyorum. Bu görev, omuzlarımdaki sorumluluğu daha da arttırdı. Kadınların, ‘anne’ olmasından gelen toparlayıcı özelliği, meslekte önemli bir avantaj. Ancak burada müdürümüzün desteği önemli. Bize olan güveni, sırtımızdaki yükü hafifletiyor. Bizim gibi o da teşkilattaki kadın sayısının artmasını istiyor” diye konuştu.