Şehit üsteğmenin hatırası çalındı... Şehit anası isyan etti!
Kuzey Irakt'taki pençe kilit harekatında şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un şehitliğindeki kaide hırsız tarafından çalındı. Önce güvenlik kamerasına 24 saat geçmeden de polislere yakalanan hırsızlık zanlısı heykeli çöpten bulduğunu öne sürdü. Hırsızlık olayı sebebiyle üzüntü yaşayan şehit annesi Zerrin Yavuz, "O hatırayı "oğlum" diye öpüyordum. Büyük üzüntü yaşadık" dedi.
Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta meydana gelen olayın ardından harekete geçen ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucu kimliği tespit edilen Bülent D. (48), operasyonla kısa sürede gözaltına alındı.
Şüphelinin ilk ifadesinde, söz konusu heykeli çöpte bulduğunu ve çalmadığını öne sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
Olay, şehit ailesinin akşam saatlerinde mezarlığı ziyareti sırasında ortaya çıktı. Şehidin kabrine gelen aile, silah arkadaşları tarafından Kayseri'de özel olarak yaptırılan komando heykelinin yerinde olmadığını fark etti.