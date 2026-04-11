Şehit üsteğmenin hatırası çalındı... Şehit anası isyan etti!

Kuzey Irakt'taki pençe kilit harekatında şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un şehitliğindeki kaide hırsız tarafından çalındı. Önce güvenlik kamerasına 24 saat geçmeden de polislere yakalanan hırsızlık zanlısı heykeli çöpten bulduğunu öne sürdü. Hırsızlık olayı sebebiyle üzüntü yaşayan şehit annesi Zerrin Yavuz, "O hatırayı "oğlum" diye öpüyordum. Büyük üzüntü yaşadık" dedi.