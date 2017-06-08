Şehit uzman çavuş böyle uğurlandı

Van’ın Başkale İlçesi’nde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan 24 yaşındaki Uzman Çavuş Sabri Eryeler, memleketi Ordu’nun Kumru İlçesi’nde dua ve tekbirlerle yaklaşık 13 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

