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  3. 03 Mayıs 2020 17:56

Şehit Uzman Çavuş Fidan,son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın cenazesi memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Fidan,son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın cenazesi memleketi Aksaray'a getirildi.

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Şehit Uzman Çavuş Fidan,son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin cenazesi ilk olarak baba ocağına getirilip helallik alındı. Anne Elmas Fidan, ''Kuzum hakkını helal et'' diyerek ağladı.

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Şehit Uzman Çavuş Fidan,son yolculuğuna uğurlandı

Fidan'ın naaşı, düzenlenen törenin ardından Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi.  

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Şehit Uzman Çavuş Fidan,son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Fidan,son yolculuğuna uğurlandı 

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