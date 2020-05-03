Şehit Uzman Çavuş Fidan,son yolculuğuna uğurlandı
Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın cenazesi memleketi Aksaray'da toprağa verildi.
Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın cenazesi memleketi Aksaray'a getirildi.
Şehidin cenazesi ilk olarak baba ocağına getirilip helallik alındı. Anne Elmas Fidan, ''Kuzum hakkını helal et'' diyerek ağladı.