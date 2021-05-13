Şehit Uzman Onbaşı'nın vasiyeti yerine getirildi

"Kardeşimle şehit olmadan bir gün önce son kez görüştüm. Bana, "Nasılsınız, ne var ne yok? Cami inşaatı nasıl gidiyor? Buradan çıkış yok abi. Geceleri aynı rüyaları görüyorum. Artık vakit geldi, tamam. İnşallah caminin inşaatı da tamamlanır. Şehit olursam vasiyetim, 'Devletin benim ve ailem için ödeyeceği para ve yardımların tamamını caminin yapımında kullanın' dedi. Bu konuşmamızın ardından kardeşim bir gün sonra da şehit düştü" diye konuştu. Devletin şehit kardeşi için ailesine ödediği tüm parayı vasiyeti üzerine camiye bağışladıklarını belirten Dursun Ali Bekir, "Kardeşim vasiyetinde devletin ödeyeceği tazminatı ve bize vereceği yardımların tamamını camimize bıraktı. Bu şekilde cami inşaatımız tamamlandı. Bir taraftan hüzünlü, bir taraftan gurur ve onur verici bir duygu. Kardeşimizin vasiyetini yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Kardeşler olarak çok şükür hiçbir şekilde bir kargaşa çıkmadan onun vasiyeti neyse onu yerine getirerek aynı şekilde devam ettik. Yani vasiyetini harfiyen uygulamaya dikkat ettik. Aynı zamanda Tekirdağ valimiz ve Ergene kaymakamımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.