Şehri sağanak vurdu... Antalya'yı sel aldı
Antalya’nın batısında dün gece etkili olan sağanak, sabah karşı şiddetini arttırınca bazı sera ve evleri su bastı, dağdan akan sel suları nedeniyle de iki ilçeyi birbirine bağlayan karayoluna kaya ve toprak parçalarını sürüklendi.
Kaynak: İHA
Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan sağanak seralarda ve evlerde su baskınlarına neden olurken, Finike- Demre kara yolu ise ulaşıma kapandı.
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Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde dün gece etkili olan ve sabah saatlerine doğru şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
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Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi İncekum mevkiinde sel sularını tahliye eden kanalların taşması sonucu sel suları bazı sera ve gecekondu evlere zarar verdi.
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Su baskınlarının yaklaşık 300 dönümlük arazide zarara neden olduğu belirtilirken, Mavikent Muhtarı Adem Karataç: “Derelerimizin taşması sonucu, seraları ve evleri su bastı. 15-20 evde mağduriyet yaşıyoruz” dedi.
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