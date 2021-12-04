  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Şehrin karmaşasından uzakta bu evi yaptı! Elektriği bile var...

Şehrin karmaşasından uzakta bu evi yaptı! Elektriği bile var...

Rize'de yamaçtaki ağaca çelik vidalarla monte edilen 10 metrekarelik evin elektriği, dereye yerleştirilen dinamo ile karşılanıyor.

Rize`nin Güneysu ilçesinde 54 yaşındaki Erdoğan Baltacı, yerden yaklaşık 10 metre yükseklikte yamaca ve ağaç gövdesine çelik vidalalarla sabitlenmiş 10 metrekarelik ev yaptı. 

1 / 7

Baltacı, 30 yıl önce çalışmak için gittiği İstanbul`da otomotiv sektöründe iş buldu. 

2 / 7

Bu firmanın İstanbul, Manisa ve Kocaeli fabrikalarında çalışan Erdoğan Baltacı, 4 yıl önce emekli olunca yaz aylarında memleketinde yaşamaya başladı. 

3 / 7

Köyünde evi olan Baltacı, çocukluğunun geçtiği babasından kalan arazisindeki gürgen ağacına şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için ev yapmaya karar verdi. 

4 / 7