Şehrin karmaşasından uzakta bu evi yaptı! Elektriği bile var...
Rize'de yamaçtaki ağaca çelik vidalarla monte edilen 10 metrekarelik evin elektriği, dereye yerleştirilen dinamo ile karşılanıyor.
Rize`nin Güneysu ilçesinde 54 yaşındaki Erdoğan Baltacı, yerden yaklaşık 10 metre yükseklikte yamaca ve ağaç gövdesine çelik vidalalarla sabitlenmiş 10 metrekarelik ev yaptı.
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Baltacı, 30 yıl önce çalışmak için gittiği İstanbul`da otomotiv sektöründe iş buldu.
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Bu firmanın İstanbul, Manisa ve Kocaeli fabrikalarında çalışan Erdoğan Baltacı, 4 yıl önce emekli olunca yaz aylarında memleketinde yaşamaya başladı.
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Köyünde evi olan Baltacı, çocukluğunun geçtiği babasından kalan arazisindeki gürgen ağacına şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için ev yapmaya karar verdi.
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