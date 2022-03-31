Şekerin de tadı kaçtı: İşte büyük zam sonrası miktarına göre yeni şeker fiyatları

MARKET FİYATI KAÇ LİRA OLACAK?

Bu gelişme sonrası herkes marketlerde şeker fiyatlarının nasıl olacağını merak eder oldu. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım ise zam sonrasında şekerin güncel market ve toptan fiyatlarını paylaştı. Buna göre, 1 kilo toz şekerin toptan satış fiyatı 10,28 TL olurken, market fiyatı ise 11,35 ile 12,35 lira arasında değişiyor.