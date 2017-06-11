Boynundan zincirlenmiş halde bulundu !
ABD’nin Güney Carolina eyaletinde bir konteyner içinde tutulan ve seks kölesi haline getirilen Kala Brown isimli genç kadının polis tarafından kurtarıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
ABD Kasım 2016’da Todd Kohlhepp isimli adamla ilgili ortaya çıkan gerçeklerle sarsıldı. Kohlhepp 30 yaşındaki Kala Brown’u ve erkek arkadaşı Charles Carter’ı kaçırmış, adamı öldürdükten sonra kadını ormanın içinde bir konteynere hapsetmişti.
İki ay boyunca kadını boynundan zincirlenmiş halde burada tutan adam rutin bir şekilde kadına tecavüz ediyordu. Kohlhepp’ın seks kölesi haline gelen çaresiz Kala Brown’un imdat çığlıklarını bir gün bölgeden geçen şerif duydu.
Hemen bölgeye gelen polis ekipleri kadının konteynerin kapağını keserek açmayı başardı. Konteynerin sonuan gittiklerinde yerde boynundan duvara zincirlenmiş genç bir kadın buldular.