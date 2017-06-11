Boynundan zincirlenmiş halde bulundu !

O kadın 2 aydır kayıp olan Kala Brown’du. Erkek arkadaşı seri katil Todd Kohlhepp tarafında öldürülmüştü. Kadın polise adamın bahçesinde biri erkek arkadaşı olma üzere 3 ceset gömdüğünü söyledi. Polis yaptığı aramada cesetleri buldu.



