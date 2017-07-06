Seks kölesi kadınların yıllar sonra ilk görüntüleri

Dünyada ilk kez yayınlanan görüntülerde, kadınlardan birinin kendilerini kurtaran Çinli askerlerle konuşması yer alıyor. Diğer kadınların gerginliği yüzlerinden okunurken, birinin hamile olması dikkat çekiyor.



Şimdiye kadar, II. Dünya Savaşı'ndaki kölelerle ilgili yayınlanmayan tek görüntü Japonya arşivindendi. Ancak Amerikan arşivlerinde ortaya çıkan görüntüler bir ilk olma özelliği taşıyor.