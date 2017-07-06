Seks kölesi kadınların yıllar sonra ilk görüntüleri
2. Dünya Savaşı sırasında Japon askerleri tarafından seks kölesi olmaya zorlanan Koreli kadınların kayıtları ortaya çıktı.
II. Dünya Savaşı sırasında Japon askerleri tarafından seks kölesi olmaya zorlanan Koreli kadınların kayıtları, ABD arşivinde bulundu. Dünyada ilk kez yayınlanan görüntülerde, kadınlardan birinin kendilerini kurtaran Çinli askerlerle konuşması yer alıyor. Diğer kadınların gerginliği yüzlerinden okunurken, birinin hamile olması dikkat çekiyor. /Milliyet
Görüntüler, II. Dünya Savaşı'nın sürdüğü 1944 yılından. Çin ve Amerikan askerleri, Japonya'nın elindeki Songshan'ı kurtardığında karşılarına Koreli seks kölesi kadınlar çıktı. Yedi kadın, Japon askerleri tarafından seks kölesi olmaya zorlanan 200 bin kadar kadından birkaçıydı.
Dünyada ilk kez yayınlanan görüntülerde, kadınlardan birinin kendilerini kurtaran Çinli askerlerle konuşması yer alıyor. Diğer kadınların gerginliği yüzlerinden okunurken, birinin hamile olması dikkat çekiyor.
Şimdiye kadar, II. Dünya Savaşı'ndaki kölelerle ilgili yayınlanmayan tek görüntü Japonya arşivindendi. Ancak Amerikan arşivlerinde ortaya çıkan görüntüler bir ilk olma özelliği taşıyor.