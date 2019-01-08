Seks kölesi yaşadıklarını anlattı: ''Günde 20 adamla...''
Özel bir kreşte hemşire olan bir kadın, başına silah dayanarak zorla seks kölesi yapıldı.
Özel bir kreşte hemşirelik teklifi üzerine İngiltere'den Hollanda'ya giden İngiliz hemşire Sarah Forsyth, hayalleriyle buluşmayı beklerken bir anda hayatı karardı. Amsterdam'a taşındığı anda firmanın yeri olarak görünen yere gittiğinde başına silah dayanarak kaçırılan kadın, zorla seks kölesi yapıldı.
İngiliz suçlu John Reece'in tuzağına düşen Sarah, yaşadığı korkunç günleri anlattı. Her akşam 20 adamla birlikte olmaya zorlandığını, istenilen parayı elde edemediğinde fiziksel şiddete maruz kaldığını söyelyen Sarah, hala o günleri unutamadığını söyledi.
Kreşte hemşire olmayı beklerken, kaçırılıp seks kölesi yapıldı!
İngiliz hemşire Sarah Forsyth, İngiltere'den Amsterdam'a kreş hemşireliği için başvuruda bulundu ve kabul edildi. Ancak Sarah'ın kabusu tam da bundan sonra başladı.