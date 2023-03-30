''Seks partisi turizmi'' ortalığı karıştırdı
Avrupa'nın popüler turizm destinasyonları arasında yer alan Amsterdam, 'çılgın bir gece' beklentisiyle şehre giden genç İngiliz erkeklere Amsterdam'a gelmemeleri çağrısında bulundu. Çağrı metninde, kurallara uymayan turistlere ceza verileceği hatırlatıldı.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Belediye Konseyi, internet üzerinden yaptığı aramalarda kentte 'çılgın bir gece' geçirmenin yollarını arayan genç İngiliz turistlere yönelik 'Uzak durun' isimli bir kampanya başlattı.
Uluslararası medyaya yansıyan haberlere göre kampanyanın hedefi, internette 'Amsterdam'da erkeklere özel parti', 'Amsterdam'da bar bar gezip dağıtma' gibi terimlerle arama yapan 18-35 yaş arası İngiliz erkek turistler.
Kentteki ziyaretleri sırasında bu gibi eylemlerde bulunmanın yollarını arayan İngiliz erkek turistlere yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:
"Bu kampanya Büyük Britanya'da başlatılmış ve 18-35 yaş arasındaki erkekleri hedeflemektedir. İnternet üzerinden caydırmayı amaçlayan kampanya, 'çılgın vakit geçirmek' için Amsterdam'ı ziyaret etmek isteyen rahatsız edici turistlere ve ardından ortaya çıkan sonuçlara işaret etmektedir."