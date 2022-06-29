Seks tarikatı davasında karar açıklandı, ayrıntılar mide bulandırdı
ABD'de milyarder sevgilisi Jeffrey Epstein ile seks ticareti yapmakla suçlanan ve 2020 yılında tutuklanan Ghislaine Maxwell'in yargılandığı davada yargıç cezayı açıkladı.
Skandal seks ticareti davasında ceza belli oldu. Yargıç Alison Nathan, cezayı salı günü Manhattan’daki federal bir adliyede açıkladı ve Ghislaine Maxwell, sevgilisi Jeffrey Epstein’a 18 yaşından küçük kızların taciz edilmesinde yardım ettiği için 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Savcılar, savunmasız kızlara tek kullanımlık nesnelermiş gibi davrandığını söyleyerek 60 yaşındaki Maxwell için en az 30 yıl hapis cezası istemişti. Maxwell’in avukatları ise 20 yılın altında bir süre için ısrar ettiler ve Epstein’ın eylemleri için günah keçisi olarak Maxwell’ın seçildiğini söylediler.
Cezanın açıklanmasından kısa bir süre önce, Maxwell ayak bilekleri zincirlenmiş halde kürsüye çıktı ve aleyhinde ifade veren birkaç kurbanın da bulunduğu mahkeme salonunda bir açıklama okudu. Maxwell, “Yaşadığınız acı için üzgünüm. Umarım mahkumiyetim, sert ve olağandışı hapsedilmemle birlikte bunu sona erdirir. Epstein ile olan ilişkimin ve bu davanın beni sonsuza dek ve kalıcı olarak lekeleyeceğini biliyorum” dedi.
Yargıç Nathan, cezayı verirken Maxwell’i “reşit olmayan birkaç kızın istismar edilmesinde araç” olarak niteledi. Ayrıca Yargıç, Maxwell’in ifadesini değerlendirirken kurbanların acısını kabul ettiğini ancak sorumluluğu almadığını söyledi: “İfade edilmeyen şey, sorumluluğun kabul edilmesiydi.”