Seks tarikatı davasında karar açıklandı, ayrıntılar mide bulandırdı

Cezanın açıklanmasından kısa bir süre önce, Maxwell ayak bilekleri zincirlenmiş halde kürsüye çıktı ve aleyhinde ifade veren birkaç kurbanın da bulunduğu mahkeme salonunda bir açıklama okudu. Maxwell, “Yaşadığınız acı için üzgünüm. Umarım mahkumiyetim, sert ve olağandışı hapsedilmemle birlikte bunu sona erdirir. Epstein ile olan ilişkimin ve bu davanın beni sonsuza dek ve kalıcı olarak lekeleyeceğini biliyorum” dedi.