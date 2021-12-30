Seks ticareti ve insan kaçakçılığı davasında suçlu bulundu

Manhattan federal mahkemesi Maxwell hakkında kararını verdi ve 60 yaşındaki İngiliz sosyetesinin önde gelen isimlerinden olan Maxwell’i suçlu buldu. 2020 yılının Temmuz ayında gözaltına alınan Maxwell’in, Epstein’in aralarında 14 yaşındaki gençlerin de olduğu çok sayıda genç kadına tecavüz etmesine, cinsel istismarda bulunmasına ve cinsel tacizde bulunmasına yardımcı olduğu belirlendi.