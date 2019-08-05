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  3. 05 Ağustos 2019 12:10

Rize'de sel bölgesi havadan görüntülendi

Rize’de etkili olan şiddetli yağış sonrasında Salarha Vadisinde bir araç dere taşması sonucunda sele kapıldı, araçta bulunan 2 kişi kurtarılırken, Hüseyin Çap adlı kişi sel sularında kayboldu.

Rize'de sel bölgesi havadan görüntülendi

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Rize'de sel bölgesi havadan görüntülendi

Günün ilk saatlerinde sel sularının çekilip derenin debisinin düşmesiyle aracın akıntıya kapıldığı Rize merkeze bağlı Dağsu Mahallesi’nden AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışmalarına başlandı.

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Rize'de sel bölgesi havadan görüntülendi

Suların çekilmesiyle sakinleşen sel bölgesi havadan görüntülendi.

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Rize'de sel bölgesi havadan görüntülendi

SELE KAPILAN BİR KİŞİ KAYBOLDU

Rize'de şiddetli sağanak sonrası taşan Salarha Deresi yola kadar çıktı. Otomobilden inerek kaçmaya çalışan bir kişi sel sularına kapılarak kayboldu. Sel sularının ortasında kalarak sele kapılan kişinin Hüseyin Çap olduğu belirlendi. AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

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