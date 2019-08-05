Rize'de sel bölgesi havadan görüntülendi
Rize’de etkili olan şiddetli yağış sonrasında Salarha Vadisinde bir araç dere taşması sonucunda sele kapıldı, araçta bulunan 2 kişi kurtarılırken, Hüseyin Çap adlı kişi sel sularında kayboldu.
Günün ilk saatlerinde sel sularının çekilip derenin debisinin düşmesiyle aracın akıntıya kapıldığı Rize merkeze bağlı Dağsu Mahallesi’nden AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışmalarına başlandı.
SELE KAPILAN BİR KİŞİ KAYBOLDU
Rize'de şiddetli sağanak sonrası taşan Salarha Deresi yola kadar çıktı. Otomobilden inerek kaçmaya çalışan bir kişi sel sularına kapılarak kayboldu. Sel sularının ortasında kalarak sele kapılan kişinin Hüseyin Çap olduğu belirlendi. AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.