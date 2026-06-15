Sel dehşeti kamerada! Evin içi suyla doldu, ölümden döndü

Evin İçinden Sel Suları Geçti: "Su Boynuma Kadar Ulaştı"

Yağışın en yoğun vurduğu noktalardan biri olan Özyurt Mahallesi'nde, H.M. isimli vatandaşın evi saniyeler içinde sel sularıyla doldu. Evinin arka bahçesinden hızla içeri giren tazyikli sular nedeniyle kapana kısılan ve dış kapıyı açmaya dahi fırsat bulamayan H.M., ölümle burun buruna geldiği o korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

"Evimizin arka bahçesinden gelen sel suları bir anda içeriye girmeye başladı. Sular o kadar kısa sürede yükseldi ki dış kapıyı açmaya fırsatım olmadı. Kapıyı açmaya çalışırken su boynuma kadar geldi. Kendimi tekrar arka bahçeye attım, oradan da terasa çıktım. Daha sonra komşularımın yardımıyla bulunduğum yerden kurtarıldım."