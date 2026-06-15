Sel dehşeti kamerada! Evin içi suyla doldu, ölümden döndü
Manisa'nın Salihli ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve sel suları hayatı felç etti. Özyurt Mahallesi'nde evini su basan ve suların boynuna kadar ulaştığı H.M. isimli kadın, komşularının yardımıyla terastan kurtarıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde hafta sonu aniden bastıran şiddetli sağanak yağış, ilçe genelinde günlük yaşamı adeta durma noktasına getirdi. Şiddetli yağışın ardından cadde ve sokaklar göle dönerken, pek çok ev, iş yeri ve tarım arazisi sel sularına teslim oldu. Felaketin en ağır bilançosu ise Özyurt Mahallesi'nde yaşandı.
Evin İçinden Sel Suları Geçti: "Su Boynuma Kadar Ulaştı"
Yağışın en yoğun vurduğu noktalardan biri olan Özyurt Mahallesi'nde, H.M. isimli vatandaşın evi saniyeler içinde sel sularıyla doldu. Evinin arka bahçesinden hızla içeri giren tazyikli sular nedeniyle kapana kısılan ve dış kapıyı açmaya dahi fırsat bulamayan H.M., ölümle burun buruna geldiği o korku dolu anları şu sözlerle anlattı:
"Evimizin arka bahçesinden gelen sel suları bir anda içeriye girmeye başladı. Sular o kadar kısa sürede yükseldi ki dış kapıyı açmaya fırsatım olmadı. Kapıyı açmaya çalışırken su boynuma kadar geldi. Kendimi tekrar arka bahçeye attım, oradan da terasa çıktım. Daha sonra komşularımın yardımıyla bulunduğum yerden kurtarıldım."
Salihli Belediyesi Ekipleri Sahada: "Her Türlü Destek Sağlanacak"
Sel sularının çekilmesiyle birlikte evin içindeki tüm eşyaların kullanılamaz hale geldiği ve mağdur ailenin büyük bir hasarla baş başa kaldığı ortaya çıktı. Olayın hemen ardından harekete geçen Salihli Belediyesi ekipleri, selin vurduğu evde su tahliyesi, temizlik ve hasar tespit çalışmalarına hızla başladı.
Bölgedeki çalışmaları bizzat yakından takip eden Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Selim Akbıyıkoğlu, belediyenin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirterek, sel felaketinden zarar gören vatandaşlara ve mağduriyet yaşayan H.M.'nin ailesine gereken her türlü desteğin anında sağlanacağının güvencesini verdi.