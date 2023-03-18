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Sel depremzedelerin mezarlarını da yuttu! Oluşan obruklar şoke etti

Diyarbakır’da geçtiğimiz gün etkili olan yağmur sonrası birçok yerde hasar meydana gelirken, depremde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlıkları çöktü, obruklar oluştu.

Sel depremzedelerin mezarlarını da yuttu! Oluşan obruklar şoke etti - Resim: 1

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığında yağmur yağışı sonrası selin etkili olmasıyla birçok ev, işyeri ve araçlar zarar görürken, depremde hayatını kaybedenlerin mezarları da zarar gördü. 

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Sel depremzedelerin mezarlarını da yuttu! Oluşan obruklar şoke etti - Resim: 2

Enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerin mezarları sel nedeniyle çöktü, obruklar oluşarak mezarın içerisi su doldu.

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Sel depremzedelerin mezarlarını da yuttu! Oluşan obruklar şoke etti - Resim: 3

Kısmi çökmelerin olduğu mezarlıklar kameralara yansırken, eski mezarların zarar görmemesi dikkatlerden kaçmadı. 

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Sel depremzedelerin mezarlarını da yuttu! Oluşan obruklar şoke etti - Resim: 4

Öte yandan, mezarların çökmesi ise yeni kazılmış olan mezarlarda toprağın çökmesinden kaynaklandığı belirtildi.

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