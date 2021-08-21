Sel felaketinde 122 yıllık köprü de zarar gördü

"Ben böyle bir şey ömrümde görmedim"İstiklal Yolu üzerinde bulunan köprünün sel nedeniyle yıkıldığını anlatan Çelik, "Bu köprünün kadrini, kıymetini çok iyi bilmek lazım. Kurtuluş Savaşı`nda cephaneler buradan geçti. Sel gümbür gümbür bizim köyleri götürdü gitti. Bizim evin de 50 metre altına kadar geldi. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Hem ağladım hem okudum. Ben bu köyün çocuğuyum. 76 yaşındayım. Hayatım bu köyde geçti. Ben böyle bir şey ömrümde görmedim" dedi.