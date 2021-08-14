Sel felaketinde can kaybı 41'e yükseldi
Batı Karadeniz'deki selde can kayıpları artıyor. Bartın'da sele kapılan bir vatandaşın da cansız bedeninin bulunmasıyla birlikte sel felaketindeki can kaybı sayısı 41'e yükseldi. 100'e yakın kişinin de kayıp olduğu biliniyor.
AFAD'dan Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketiyle ilgili yapılan son açıklamada, Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi.
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Açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 34, Sinop’ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" bilgisine yer verildi.
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Bartın'da sele kapılan 85 yaşındaki Arife Ünal'ın da cansız bedeni dere yatağında bulundu. Böylece sel felaketindeki can kaybı sayısı 41'e yükseldi.
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