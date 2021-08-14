Sel felaketinde can kaybı 44'e yükseldi
Batı Karadeniz'deki selde can kayıpları artıyor. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 3 ilde toplam 44 kişi hayatını kaybetti.
AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre toplam can kaybı sayısı 44'e yükseldi.
Kastamonu’da 36, Sinop’ta 7 ve Bartın’da 1 kişi hayatını kaybetti.
1 / 66
Bartın'da 4 gün önce evinin bir kısmının yıkılması sonucu sele kapılarak kaybolan 85 yaşındaki Arife Ünal'ın cansız bedeni dere yatağında bulunmuştu.
2 / 66
AFAD'ın açıklamasına göre; 9 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.
3 / 66
Önceki gün Kastamonu, Bartın, Sinop ve Karabük'te sağanak felakete yol açtı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde dere yatağında bulunan bazı binalar çöktü, bazılarında hasar meydana geldi. Bunun yanı sıra köprüler çöktü, yollar kapandı.
4 / 66