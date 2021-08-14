Sel felaketinde can kaybı 44'e yükseldi

Önceki gün Kastamonu, Bartın, Sinop ve Karabük'te sağanak felakete yol açtı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde dere yatağında bulunan bazı binalar çöktü, bazılarında hasar meydana geldi. Bunun yanı sıra köprüler çöktü, yollar kapandı.