Sel felaketininin kahramanları böyle görüntülendi

TSK'ya ait helikopterler, bölgede gerçekleştirdikleri aralıksız arama kurtarma çalışmaları ile mahsur kalan 353 vatandaşı güvenli yerlere tahliye etti. Diğer yandan, sel felaketinde mahsur kalan toplam 336 kişi de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı hava ve kara unsurları ile de güvenli bölgelere tahliye edildi.