Sel felaketininin kahramanları böyle görüntülendi
Sinop, Bartın ve Kastamonu'da şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Sinop, Bartın ve Kastamonu'da şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ait helikopterler, sel ve su baskınları sonucu mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
TSK'ya ait helikopterler, bölgede gerçekleştirdikleri aralıksız arama kurtarma çalışmaları ile mahsur kalan 353 vatandaşı güvenli yerlere tahliye etti. Diğer yandan, sel felaketinde mahsur kalan toplam 336 kişi de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı hava ve kara unsurları ile de güvenli bölgelere tahliye edildi.
Arama kurtarma ekiplerinin Sinop Havalimanı'ndaki yoğunluğu, sel ve su taşkınları sonucu mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için nasıl bir mücadele verildiğini gözler önüne sererken, havalimanında toplam 15 helikopter olduğu gözlemlendi.