Sel felaketlerinin sayısı 2'ye katlanacak!

77 MİLYON İNSAN RİSK ALTINDA

Araştırmacıların belirttiğine göre dünyada şu an denize ve okyanuslara kıyı alan 797 bin 716 kilometrekarelik bir alan kıyı sellerinden etkileniyor, 2100 yılında bu alanan küresel olarak 250 bin kilometrekare artması bekleniyor. Bu durum ise en az 77 milyon insanın sel riskinde olduğu anlamına geliyor.