Sel felaketlerinin sayısı 2'ye katlanacak!
Bilim insanları önümüzdeki 80 yıl içinde küresel ısınma nedeniyle kıyı sellerinin ikiye katlanacağı ve 77 milyon insanın tehlikede olduğunu açıkladı.
GELECEK YÜZYILDA İKİ KAT DAHA FAZLA SEL OLACAK
İngiliz ve Avustralyalı bilim insanları küresel iklim değişikliği projeksiyonlarını değerlendirdi. Melbourne ve East East Anglia üniversitelerinden araştırmacılar atmosferdeki karbon dioksit seviyesinin günümüzdekine benzer bir şekilde artması halinde 2100 yılında kıyı sellerinin iki katına çıkacağını hesapladı.
Kıyı taşkınlarının artmasının temel nedeni olarak küresel ısınma kaynaklı buzul erimesi gösterildi.
KÜRESEL MİLLİ GELİRİN BEŞTE BİRİ
Bununla birlikte araştırmacılar, sel nedeniyle oturdukları evlerin sular altında kalması sonucu on milyonlarca insanın taşınacağını ifade ederek, meydana gelecek zararın küresel ekonomiye maliyetinin 10 trilyon (yaklaşık 91 trilyon Türk Lirası) sterlinden fazla olacağını vurguladı. Dünya Bankası’nın 2019 verilerine göre küresel GDP şu anda 142 trilyon dolar (390 trilyon Türk Lirası).
77 MİLYON İNSAN RİSK ALTINDA
Araştırmacıların belirttiğine göre dünyada şu an denize ve okyanuslara kıyı alan 797 bin 716 kilometrekarelik bir alan kıyı sellerinden etkileniyor, 2100 yılında bu alanan küresel olarak 250 bin kilometrekare artması bekleniyor. Bu durum ise en az 77 milyon insanın sel riskinde olduğu anlamına geliyor.