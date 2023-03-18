Sel, genç bir kızın evlilik hayallerini de yuttu
Şanlıurfa’da evlilik hazırlığı yapan genç kızın 8 yıl boyunca yaptığı çeyizi ile birlikte evlilik hayalleri de sele kapılarak yok oldu.
Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketi, 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmanın yanında bir çok insanın yıllarca para biriktirerek aldığı eşyaları da önüne alarak götürdü. Bu insanlardan biri olan 22 yaşındaki İslim Güneş de 8 yıl boyunca bir fabrikada çalışarak hem yaşlı anne ve babasına bakarken diğer yandan ise para biriktirerek çeyiz eşyası aldı.
Evlilik hazırlığı yapan genç kızın kaldığı baba evini sel suları bastı. Tavana kadar yükselen su ve çamur, genç kızın evlilik hayallerini önüne kapıp götürdü. Yıllarca biriktirdiği parayla aldığı çeyizi selde yok olan genç kız, gözyaşları içerisinde çamura bulanan eşyaların arasında gezdi.
Jandarma ekipleri, genç kızın evini temizleyerek çeyizinden sağlam kalanları çamur içerisinden çıkartmaya çalıştı. Bayan jandarmanın da sarılıp teselli etmeye çalıştığı genç kız, bayramdan sonra nişanlısıyla evlenmeyi planladıklarını söyledi. Evlilik planlarının suya düştüğünü söyleyen genç kız, kendisine destek olan jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Evlilik hayali kurup o çeyizi yaptığını söyleyen Güneş, “Anlık oldu, haberim yoktu. Duydum ki evi sel basmış. Geldim baktım burası kullanılmayacak halde. Her şey bitmiş, çeyizim bitmiş. Ne hallerle yaptım ben o çeyizi” diyerek gözyaşlarına boğuldu.