Sel, genç bir kızın evlilik hayallerini de yuttu

Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketi, 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmanın yanında bir çok insanın yıllarca para biriktirerek aldığı eşyaları da önüne alarak götürdü. Bu insanlardan biri olan 22 yaşındaki İslim Güneş de 8 yıl boyunca bir fabrikada çalışarak hem yaşlı anne ve babasına bakarken diğer yandan ise para biriktirerek çeyiz eşyası aldı.