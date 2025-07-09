Sel kabusu büyüyor: Ölü sayısı 100'ü aştı, 200'e yakın kişi de kayıp
ABD'nin Texas eyaletinde yaşanan şiddetli sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 111’e yükselirken, 172 kişinin de hala kayıp olarak arandığı açıklandı.
ABD'nin Texas eyaletinde geçtiğimiz hafta meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililerin son güncellemelerine göre, selde yaşamını yitirenlerin sayısı 111’e yükselirken, en az 172 kişinin akıbeti hala bilinmiyor.
Kerr County ve çevresindeki kamp alanlarının büyük ölçüde sular altında kaldığı bildirilirken, bölgede kamp yapan birçok kişinin kayıt dışı olması nedeniyle net sayıya ulaşmakta zorluk yaşandığı belirtildi. İki üst düzey hükümet yetkilisi, kayıpların sayısının kamuoyuna açıklanandan çok daha fazla olabileceği uyarısında bulundu.
Williamson County Sözcüsü Connie Odom, salı akşamı yaptığı açıklamada ilçede üçüncü ölümün doğrulandığını duyurdu. Odom, "Kayıp kişi bulunduğunda güncellemeyi gönderdik. Şu anda üç ölüm var" ifadelerini kullandı.
Texas Valisi Greg Abbott, düzenlediği basın toplantısında felakete ilişkin önemli detaylar paylaştı. Kerr County'deki kayıp sayısının 170'in üzerine çıktığını belirten Abbott, fırtına öncesinde eyaletin hazırlandığını ancak olayın beklenmedik büyüklükte olduğunu ifade etti.