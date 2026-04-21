Sel suları bir mahalleyi yuttu: 150 evi su bastı!

‘TÜM EŞYALAR YOK OLMUŞ DURUMDA’

Mağdur aileleri ziyaret edip nakdi yardımda bulunan Diyanet-Sen İlçe Başkanı Zeyni Bedir ise tablonun uzaktan görülenden çok daha ağır olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Maalesef sosyal medyada ve televizyonlarda gördüğümüzden daha büyük bir felaket yaşamış burada. Vatandaşlarımızın tüm eşyaları yok olmuş durumda. Ev diye bir şey kalmamış. Sağ olsun, mahalle muhtarımızla birlikte bu felaketten etkilenen vatandaşlarımıza bir nebze yardımda bulunmak istedik. Buradan tüm hayırsever iş adamlarımıza ve derneklere çağrıda bulunmak istiyorum. Ev eşyası diye hiçbir şey kalmamış. En azından bir evin döşenmesi için ne gerekiyorsa A’dan Z’ye tüm eşyaların bu vatandaşlarımıza alınmasını talep ediyoruz. Onlara yardım edilmesini istiyoruz.” (DHA)