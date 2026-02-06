Sel suları bir sürücüyü daha yuttu; alt geçitte mahsur kalan sürücü öldü
İzmir'in Torbalı ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kısa sürede suyla dolan alt geçitte kamyonette mahsur kalan sürücü 58 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde ilçenin Pancar Mahallesi’nde bulunan İZBAN alt geçidinde meydana geldi. İlçede etkili olan sağanak yağış sırasında Mehmet E., yönetimindeki kamyonetiyle alt geçitten geçmek isterken, su birikintisi nedeniyle aracı stop etti.
Alt geçitte su seviyesi hızla yükselirken, aracıyla mahsur kalan Mehmet E., telefonla yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarılırken, sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde sürücü E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet E.’nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle birçok sokak ve cadde sular altında kalırken, Pancar İzban İstasyonu da içerisine dolan su nedeniyle geçici süre ulaşıma kapatıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yer istasyonlarından alınan verilere göre İzmir’de yağış miktarının değerleri açıklandı. Açıklamada, Menderes’in Çileme Mahallesine düşen yağış miktarı 119,3 mm, Gümüldür’e 74,6 mm, Urla orman sahası bölgesine 61,9 mm, Bayındır’ın Çınardibi Mahallesine 61,6 mm, Menderes orman sahası bölgesine 55,8 mm, Seferihisar’a 50 mm, Torbalı’ya 49,2 mm, Urla’ya 47,9 mm, Karaburun’a 42,7 mm, Kemalpaşa’ya 39,4 mm, Çeşme’ye 34,5 mm, Dikili’ye 32,1 mm ve Konak ilçesine 29,9 mm yağışın düştüğü belirtildi. Ayrıca, İzmir genelinde ortalama yağış miktarının 41,0 mm olarak ölçüldüğü kaydedildi.