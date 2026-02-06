Sel suları bir sürücüyü daha yuttu; alt geçitte mahsur kalan sürücü öldü

Alt geçitte su seviyesi hızla yükselirken, aracıyla mahsur kalan Mehmet E., telefonla yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarılırken, sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde sürücü E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet E.’nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.