Sel suları her şeyi yıktı geçti !

Reuters haber ajansı, Fukuoka'ya dokuz saat içinde 77 santimetre yağış düştüğünü bildiriyor. Meteoroloji yetkilileri, söz konusu oranın Temmuz ayındaki tüm yağışların 2.2 katı olduğunu açıkladı. Reuters, birçok noktada heyelan meydana geldiğini de aktarıyor.



