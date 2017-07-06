Sel suları her şeyi yıktı geçti !
Japonya'yı vuran aşırı yağışlar su baskınları ve heyelanları beraberinde getirdi, 400 bin insan evini terk etmek zorunda kaldı.
Japonya'ya yağan rekor miktarda yağışlar 11 kişinin kaybolmasına, bir erkeğin de heyelan altında kalmasına yol açtı.
Kyushu adasındaki Fukuoka ve Oita kentleri sular altında kaldı, uluslararası haber ajansları 400 bin insanın evini terk etmek zorunda kaldığını bildiriyor.
Reuters haber ajansı, Fukuoka'ya dokuz saat içinde 77 santimetre yağış düştüğünü bildiriyor. Meteoroloji yetkilileri, söz konusu oranın Temmuz ayındaki tüm yağışların 2.2 katı olduğunu açıkladı. Reuters, birçok noktada heyelan meydana geldiğini de aktarıyor.