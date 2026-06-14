Sel sularına kapılan yaşlı adamı komşuları kurtardı! O anlar saniye saniye kamerada

Kırşehir kent merkezinde dün akşam saatlerinde aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilerken tehlikeli anlara da sahne oldu. Bazı cadde ve sokakların adeta göle döndüğü kentte, elektrikli motosikletiyle yol almaya çalışan yaşlı bir vatandaş sel sularının akıntısına kapıldı.