Sel sularına kapılan yaşlı adamı komşuları kurtardı! O anlar saniye saniye kamerada
Kırşehir'de akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sele dönüştü. Camiden çıktıktan sonra elektrikli motosikletiyle su dolu yolda ilerlemeye çalışan yaşlı bir vatandaş, sel sularına kapılarak sürüklendi. Çevredeki duyarlı vatandaşların hızlı müdahalesiyle kurtarılan adamın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kırşehir kent merkezinde dün akşam saatlerinde aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilerken tehlikeli anlara da sahne oldu. Bazı cadde ve sokakların adeta göle döndüğü kentte, elektrikli motosikletiyle yol almaya çalışan yaşlı bir vatandaş sel sularının akıntısına kapıldı.
Kırşehir'de etkisini gösteren sağanak yağış kısa sürede cadde ve sokaklarda ciddi su birikintilerine ve bölgesel sellere yol açtı. Bölgedeki bir camiden çıktığı öğrenilen yaşlı vatandaş, elektrikli motosikletiyle suyla kaplanmış yolda ilerlemeye çalışırken sel sularının gücüne dayanamayarak dengesini kaybetti ve motosikletiyle birlikte yere düştü. Suyun içinde sürüklenmeye başlayan yaşlı adamın yardımına anında çevredeki vatandaşlar koştu. Akıntının ortasında kalan adam, tehlike büyümeden duyarlı vatandaşların el birliğiyle güvenli bir alana çekilerek kurtarıldı.