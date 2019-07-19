Sel ve heyelanın vurduğu Düzce'de kabus gökyüzünden görüntülendi
Düzce'de aşırı yağmur nedeniyle dereler taştı, bazı köy yolları heyelan nedeniyle kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı. Araçlar suya kapılarak sürüklendi. Selde Düzce'nin Esmahanım Köyü'nde yedi kişi kayboldu. İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı açıklamada, "4'ü çocuk 7 kişinin kayıp olduğu ihbarı geldi" dedi.
Düzce'de aşırı yağmur nedeniyle dereler taştı, bazı köy yolları heyelan nedeniyle kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı. Araçlar suya kapılarak sürüklendi. Selde Düzce'nin Esmahanım Köyü'nde yedi kişi kayboldu. İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı açıklamada, "4'ü çocuk 7 kişinin kayıp olduğu ihbarı geldi" dedi.
Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde metrekaraye 24 saatte 200 kilogramın üzerinde yağış düştü.
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerimiz araç ekipmanları ile sahada olup helikopterler marifetiyle Cumayeri ve Akçakoca ilçemizden 69 vatandaşımız kurtarılmıştır. 7 vatandaşımızla ilgili teyide muhtaç kayıp ihbarında bulunulmuştur. Kayıp ihbarı ile ilgili teyit ve arama kurtarma çalışmaları derhal başlatılmıştır. Gelişmelere göre ayrıntılı açıklama iletilecektir" denildi.