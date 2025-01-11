Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden DEM Parti heyetinden ilk açıklama
DEM Parti İmralı Heyeti, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretlerinin ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.
Kaynak: DHA / İHA
Geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden ve ardından siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştiren DEM Parti İmralı Heyeti temaslarını sürdürüyor.
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Heyet bugün Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşme gerçekleştirdi.
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Heyette; DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk yer aldı.
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Yaklaşık 4 saat süren ziyaretin ardından heyet basın açıklaması gerçekleştirdi. Önder, Türk ve Buldan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
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