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Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden DEM Parti heyetinden ilk açıklama

DEM Parti İmralı Heyeti, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretlerinin ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA / İHA
Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden DEM Parti heyetinden ilk açıklama - Resim: 1

Geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden ve ardından siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştiren DEM Parti İmralı Heyeti temaslarını sürdürüyor.

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Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden DEM Parti heyetinden ilk açıklama - Resim: 2

Heyet bugün Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşme gerçekleştirdi.

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Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden DEM Parti heyetinden ilk açıklama - Resim: 3

Heyette; DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk yer aldı.

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Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden DEM Parti heyetinden ilk açıklama - Resim: 4

Yaklaşık 4 saat süren ziyaretin ardından heyet basın açıklaması gerçekleştirdi. Önder, Türk ve Buldan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

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