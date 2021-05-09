Selçuk Bayraktar paylaştı: Akıncı'dan gurur veren başarı
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), yüksek irtifa testini başarıyla tamamladı.
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), yüksek irtifa testini başarıyla tamamladı.
Sosyal medyada Akıncı'nın uçuş denemesini Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar paylaştı. Bayraktar, "Akıncı az önce yüksek irtifa testini tamamlayıp dönüp indi" açıklamasını yaptı.
ABD'den İngiltere'ye, Fransa'dan Rusya'ya, İsrail'den Yunanistan'a dünya gündeminden düşmeyen Türkiye'nin savaş sahnesine sunduğu Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA), bu kez Norveç medyasında yer buldu
Norveç'in ekonomi gazetesi Dagens Næringsliv'de yayınlanan bir analizde ABD üretimi F-35'lerle yeni nesil SİHA'lar karşılaştırıldı ve beklendiği gibi Bayraktar TB2'ye övgüler sıralandı. 'Norveç'in kaç adet F-35'e ihtiyacı var' başlığıyla yayınlanan dış politika uzmanı Asle Toje imzalı analizde, ABD'nin gözde jetinin Washington'da bile bir güven krizi yaşadığı vurgulandı.