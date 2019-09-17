Selçuk Bayraktar tek tek anlattı! Ve Akıncı görücüye çıktı

Festival hakkında bilgi veren T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST geçen yılkinden de daha büyük bir coşku ile başladı. Biz bir senedir TEKNOFEST'e hazırlanıyorduk. Dün itibarıyla alana bütün katılımcılar yerleşmişti, uçaklar da girmişti ama asıl ziyaretçiler binlerce, on binlerde çocuk girince alan birden büyülü bir hal aldı. Bu yıl herhalde dünyanın bu alandaki en büyük festivali olacağız gibi gözüküyor. En büyük etkinliği. 1 milyonu da aşarak" ifadelerini kullandı.