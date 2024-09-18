  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Selçuk Bayraktar'dan ''Kızılelma'' paylaşımı

Selçuk Bayraktar'dan ''Kızılelma'' paylaşımı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden Bayraktar Kızılelma ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

Selçuk Bayraktar'dan ''Kızılelma'' paylaşımı - Resim: 1

Geleceğin muharebe konseptine yön vermesi beklenen, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA (MİUS), Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından paylaşıldı.

1 / 4
Selçuk Bayraktar'dan ''Kızılelma'' paylaşımı - Resim: 2

Selçuk Bayraktar paylaşımında bir açıklamaya yer vermezken, görseller X kullanıcıları tarafından beğeni topladı.

2 / 4
Selçuk Bayraktar'dan ''Kızılelma'' paylaşımı - Resim: 3
3 / 4
Selçuk Bayraktar'dan ''Kızılelma'' paylaşımı - Resim: 4
4 / 4