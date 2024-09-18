Selçuk Bayraktar'dan ''Kızılelma'' paylaşımı
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden Bayraktar Kızılelma ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı.
Geleceğin muharebe konseptine yön vermesi beklenen, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA (MİUS), Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından paylaşıldı.
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Selçuk Bayraktar paylaşımında bir açıklamaya yer vermezken, görseller X kullanıcıları tarafından beğeni topladı.
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