Selçuk Bayraktar'dan ''Kızılelma'' paylaşımı

Geleceğin muharebe konseptine yön vermesi beklenen, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA (MİUS), Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından paylaşıldı.