Selçuk Bayraktar’dan öğrencilere tam not!

Yüzde yüz yerli otomobil olan EVA2, Bakan Varank ve Bayraktar'dan tam not aldı. Varank, EVA Team ekibiyle sohbet ederek çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Türk savunma sanayisinin son dönemde en dikkat çeken ürünleri olan İHA ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar da EVA2'yi yakından inceledi. Aracın teknik aksamından dizaynına kadar kontrol eden Bayraktar, otomobili çok beğendiğini ifade etti.